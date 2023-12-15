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        Şanlıurfa'da aranan 27 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 23:19 Güncelleme: 15.12.2023 - 23:19
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        Şanlıurfa'da aranan 27 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla 80 ekip, 258 personelin katılımıyla "Güvenli Şehir Uygulaması" gerçekleştirildi.

        Farklı suçlardan aranan 27 şüpheli yakalanırken, denetlenen 59 iş yerinden 5'ine idari işlem yapıldı.

        Sorgulaması yapılan 1117 araçtan 32'sinin sürücüsüne toplam 99 bin 895 lira idari para cezası uygulandı.

        Denetimlerde, 3 çalıntı araç, 1 çalıntı motosiklet, 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 85 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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