Şanlıurfa'da aranan şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı, denetlenen 109 araçtan 3'ünün sürücüsüne toplam 28 bin 795 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerde, 2 araç trafikten men edildi, yakalaması bulunan 1 araç ise otoparka çekildi.

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