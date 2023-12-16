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        Şanlıurfa'da aranan şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 10:23 Güncelleme: 16.12.2023 - 10:23
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        Şanlıurfa'da aranan şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

        Uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı, denetlenen 109 araçtan 3'ünün sürücüsüne toplam 28 bin 795 lira para cezası uygulandı.

        Denetimlerde, 2 araç trafikten men edildi, yakalaması bulunan 1 araç ise otoparka çekildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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