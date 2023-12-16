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        Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 14:45 Güncelleme: 16.12.2023 - 14:45
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        Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Cuma Gümüştaş (43) idaresindeki 23 FD 244 plakalı otomobil, Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda Muhammed Kayaş (27) yönetimindeki 34 FMG 317 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile Yasin (69) ve Hikmet Gümüştaş (55) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle kısa süreli aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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