Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Cuma Gümüştaş (43) idaresindeki 23 FD 244 plakalı otomobil, Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda Muhammed Kayaş (27) yönetimindeki 34 FMG 317 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Yasin (69) ve Hikmet Gümüştaş (55) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısa süreli aksayan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

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