Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli gözaltına alındı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 09:02 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

        Bu kapsamda, ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki
        Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki
        Devrilmesini engellemeye çalıştığı makinenin altında kalıp öldü
        Devrilmesini engellemeye çalıştığı makinenin altında kalıp öldü
        Şanlıurfa'da TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 10 yaralı
        Şanlıurfa'da TIR, yolcu otobüsüne çarptı: 10 yaralı
        Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da yolcu otobüsü tırla çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da üzerine helezon makinesi devrilen kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da üzerine helezon makinesi devrilen kişi hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da hakkında 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakal...
        Şanlıurfa'da hakkında 29 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakal...