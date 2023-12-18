Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda, ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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