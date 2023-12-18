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        Şanlıurfa'da aranan 6 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 09:15 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:15
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        Şanlıurfa'da aranan 6 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla 18 ekip, 58 personelin katılımıyla şok uygulaması gerçekleştirildi.

        Farklı suçlardan aranan 6 şüpheli yakalanırken, denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Sorgulaması yapılan 127 araçtan 3'ünün sürücüsüne toplam 18 bin 387 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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