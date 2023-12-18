Şanlıurfa'da aranan 6 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla 18 ekip, 58 personelin katılımıyla şok uygulaması gerçekleştirildi.

Farklı suçlardan aranan 6 şüpheli yakalanırken, denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Sorgulaması yapılan 127 araçtan 3'ünün sürücüsüne toplam 18 bin 387 lira idari para cezası uygulandı.

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