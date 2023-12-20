Şanlıurfa'da aranan şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada, aranan 1 şüpheli yakalandı, denetlenen 120 araçtan 26'sının sürücüsüne toplam 133 bin 596 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerde, 1 araç da trafikten men edildi.

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