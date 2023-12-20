Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da aranan şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 09:56 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da aranan şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 1 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

        Uygulamada, aranan 1 şüpheli yakalandı, denetlenen 120 araçtan 26'sının sürücüsüne toplam 133 bin 596 lira para cezası uygulandı.

        Denetimlerde, 1 araç da trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        Valilikten açıklama... Eski eş katliamı: 4 ölü!
        Valilikten açıklama... Eski eş katliamı: 4 ölü!
        Araştırmaya göre haftada 4 gün mesai stresi azalttı
        Araştırmaya göre haftada 4 gün mesai stresi azalttı
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        11 kişi gözaltına alındı! 45 bin TL'ye çürük raporu!
        11 kişi gözaltına alındı! 45 bin TL'ye çürük raporu!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        Fiyat balonunun alası evde
        Fiyat balonunun alası evde
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
        İstanbulspor Başkanı'ndan ilk açıklama!
        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        İstanbulspor yönetimi takımı sahadan çekti!
        Colorado'da Trump kararı: "Bu eyalette başkanlık yarışına giremez"
        Colorado'da Trump kararı: "Bu eyalette başkanlık yarışına giremez"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da "Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı" düzenlendi
        Şanlıurfa'da "Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi İl Çalıştayı" düzenlendi
        Harran Üniversitesi'nde bağımlılıkla mücadele paneli düzenlendi
        Harran Üniversitesi'nde bağımlılıkla mücadele paneli düzenlendi
        Alev alan kamyonu akaryakıt istasyonuna yakın park etti; fark edince hızla...
        Alev alan kamyonu akaryakıt istasyonuna yakın park etti; fark edince hızla...
        Şanlıurfa'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        Şanlıurfa'da 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        5 kişi tarafından dövüldü; o anlar kamerada
        5 kişi tarafından dövüldü; o anlar kamerada