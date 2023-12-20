Şanlıurfa'da iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
Muradiye Mahallesi Eyüp Cenap Gülpınar Caddesi'nde, sürücüleri henüz belirlenemeyen plakasız iki motosiklet çarpıştı.
Kazada motosikletlerdeki Mustafa Demir, Bakır Altunboğa, Ahmet Öncel ve Necati Çakırca yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu kişilerden Çakırca hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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