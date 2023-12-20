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        Şanlıurfa'da düzensiz göçmenlerin tespiti için Mobil Göç Noktası aracı hizmete girdi

        Düzensiz göçmenlerin tespitinin kolaylaştırılması için Şanlıurfa'da Mobil Göç Noktası aracı hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 10:50 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:00
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        Şanlıurfa'da düzensiz göçmenlerin tespiti için Mobil Göç Noktası aracı hizmete girdi
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        Düzensiz göçmenlerin tespitinin kolaylaştırılması için Şanlıurfa'da Mobil Göç Noktası aracı hizmet vermeye başladı.

        Rabia Meydanı'nda faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmen olduğundan şüphe edilen yabancıların kontrollerinin kısa sürede yapılmasını sağlıyor.

        İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran araçların sayısı ülke genelinde 97'ye ulaştı.

        Bu kapsamda Şanlıurfa'ya da gönderilen mobil araç, kent merkezinde hizmet vermeye başladı.

        Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulama ve denetimler kapsamında durumundan şüphelenilen ve kimliğini ibraz edemeyen yabancılar, gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla Mobil Göç Noktası aracına getiriliyor.

        Burada Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılıyor. Yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen yabancılar, sınır dışı işlemleri için geri gönderme merkezlerine gönderiliyor.

        Mobil Göç Noktası ile hem mağduriyetlerin önüne geçilmesi hem de zaman tasarrufu sağlanarak düzensiz göçle etkin mücadeleye katkı sağlanması amaçlanıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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