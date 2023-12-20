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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 12:19 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:24
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla insanları zehirleyenlere göz açtırmadıklarını belirtti.

        İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 adrese operasyon düzenlendiğini aktaran Şıldak, 5 şüphelinin uyuşturucu ve silahlarla yakalandığını kaydetti.

        Operasyonda, bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyarıcının yanı sıra esrar, eroin ve sentetik hap ile 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 16 mermi, 12 tabanca gövdesi, 19 tabanca sürgüsü ve 25 tabanca şarjörü ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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