Şanlıurfa'daki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen şüpheliler üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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