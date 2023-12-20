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        Şanlıurfa'daki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

        Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 22:57 Güncelleme: 20.12.2023 - 22:57
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        Şanlıurfa'daki DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama
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        Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütü operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen şüpheliler üzerine çalışma başlatıldı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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