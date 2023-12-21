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        Şanlıurfa'da 114 motosiklet trafikten men edildi

        Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimlerde 114 motosiklet trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 13:07 Güncelleme: 21.12.2023 - 13:07
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        Şanlıurfa'da 114 motosiklet trafikten men edildi
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        Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimlerde 114 motosiklet trafikten men edildi.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, motosikletlerin karıştığı kaza sayılarının çok yüksek olduğunu belirtti.

        Trafik birimlerince her gün denetimler yapıldığını, bu kapsamda dün gerçekleştirilen uygulamada 2 bin 176 motosikletin denetlendiğini ifade eden Şıldak, şunları kaydetti:

        "Denetimlerde 935 motosiklete ceza uygulanmış, 114 motosiklet trafikten men edilmiştir. Trafik kurallarına uymayan, sürücü belgesiz, kask kullanmayan, hız sınırını aşan kapasite üstü binilen ve aşarı gürültü yayan motosikletlerin trafik düzenini bozmasına ve can güvenliğini tehdit etmesine izin vermiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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