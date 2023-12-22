Şanlıurfa'da 19 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimlerde, 19 araç sürücüsüne 141 bin 241 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada 1 araç içinde yapılan aramada, 28 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denetlenen 145 araçtan 19'nun sürücüsüne toplam 141 bin 241 lira para cezası uygulandı, 3 araç ise trafikten men edildi.

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