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        Şanlıurfa'da 19 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı

        Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimlerde, 19 araç sürücüsüne 141 bin 241 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 09:18 Güncelleme: 22.12.2023 - 09:18
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        Şanlıurfa'da 19 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
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        Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimlerde, 19 araç sürücüsüne 141 bin 241 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla uygulama gerçekleştirildi.

        Uygulamada 1 araç içinde yapılan aramada, 28 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Denetlenen 145 araçtan 19'nun sürücüsüne toplam 141 bin 241 lira para cezası uygulandı, 3 araç ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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