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        Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan servis aracı devrildi, 9 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 16:33 Güncelleme: 22.12.2023 - 16:35
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        Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan servis aracı devrildi, 9 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.

        Çevirme İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli öğretmenleri taşıyan Ali İhsan K. yönetimindeki 21 S 0669 plakalı servis minibüsü, sisin etkili olduğu Çevirme Mahallesi ile Siverek sapağı arasında devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.

        Kazada, ilk belirlemelere yaralanan 9 kişi Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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