Şanlıurfa'da öğretmenleri taşıyan servis aracı devrildi, 9 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi yaralandı.
Çevirme İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli öğretmenleri taşıyan Ali İhsan K. yönetimindeki 21 S 0669 plakalı servis minibüsü, sisin etkili olduğu Çevirme Mahallesi ile Siverek sapağı arasında devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Kazada, ilk belirlemelere yaralanan 9 kişi Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.
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