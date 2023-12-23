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        Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 17:15 Güncelleme: 23.12.2023 - 17:15
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        Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        İbrahim Halil Toprak'ın (41) kullandığı 23 EP 226 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolu 10. kilometresinde Süleyman Murat idaresindeki 34 LA 0637 plakalı tır ile çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki Murat Vurdu (27) ve Muhammed Furkan Toprak (12) yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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