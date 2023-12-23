Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İbrahim Halil Toprak'ın (41) kullandığı 23 EP 226 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolu 10. kilometresinde Süleyman Murat idaresindeki 34 LA 0637 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki Murat Vurdu (27) ve Muhammed Furkan Toprak (12) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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