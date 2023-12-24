Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.

Kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle araçlar farları açık şekilde ilerlerken, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

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