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        Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oldu

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 11:49 Güncelleme: 24.12.2023 - 11:49
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        Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oldu
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.

        Kent merkezinde etkili olan sis nedeniyle araçlar farları açık şekilde ilerlerken, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

        Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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