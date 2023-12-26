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        Şanlıurfa'da asayiş denetimi

        Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimlerde, 13 araç sürücüsüne 77 bin 696 lira para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 09:11 Güncelleme: 26.12.2023 - 09:11
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        Şanlıurfa'da asayiş denetimi
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        Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimlerde, 13 araç sürücüsüne 77 bin 696 lira para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünce huzur ve güven ortamının devamlılığı, aranan kişilerin yakalanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla kent genelinde başlatılan denetimler sürüyor.

        Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan bir şüpheli yakalandı.

        Denetlenen 126 araçtan 13'nün sürücüsüne toplam 77 bin 696 lira para cezası uygulandı, 1 araç ise trafikten men edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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