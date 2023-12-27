Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ilk yarıyı istediği yerde bitirdi
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi takımı ilk yarıyı 4. sırada tamamlamayı başardı.
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi takımı ilk yarıyı 4. sırada tamamlamayı başardı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Antrenörü Serdar Yıldırım, AA muhabirine, ilk yarıyı 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 12 puanla 4. sırada tamamladıklarını söyledi.
Lige play-off iddiasıyla başladıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:
"Ligin ilk yarısını istediğimiz yerde bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm oyuncularımı gayretlerinden dolayı kutluyorum. Şimdi oyuncularıma 1 hafta izin verdim. 1 Ocak'ta tekrar toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacağız. İlk maçımızı deplasmanda Galatasaray ile oynayacağız, inşallah bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Daha çok çalışarak ve işi sıkı tutarak ikinci yarıda play-off hedefimize ulaşmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum."
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