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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ilk yarıyı istediği yerde bitirdi

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi takımı ilk yarıyı 4. sırada tamamlamayı başardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 14:47 Güncelleme: 27.12.2023 - 14:47
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ilk yarıyı istediği yerde bitirdi
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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi takımı ilk yarıyı 4. sırada tamamlamayı başardı.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Antrenörü Serdar Yıldırım, AA muhabirine, ilk yarıyı 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 12 puanla 4. sırada tamamladıklarını söyledi.

        Lige play-off iddiasıyla başladıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

        "Ligin ilk yarısını istediğimiz yerde bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm oyuncularımı gayretlerinden dolayı kutluyorum. Şimdi oyuncularıma 1 hafta izin verdim. 1 Ocak'ta tekrar toplanarak ikinci yarı hazırlıklarına başlayacağız. İlk maçımızı deplasmanda Galatasaray ile oynayacağız, inşallah bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Daha çok çalışarak ve işi sıkı tutarak ikinci yarıda play-off hedefimize ulaşmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum."

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