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        Şanlıurfa'da 129 düzensiz göçmen yakalandı

        Şanlıurfa'da, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 129 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 12:26 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:26
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        Şanlıurfa'da 129 düzensiz göçmen yakalandı
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        Şanlıurfa'da, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 129 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamda düzenlediği operasyonlarda, 129 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklandı, 2'si adli kontrol, 2'si tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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