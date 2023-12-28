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        Şanlıurfaspor, Arjantinli forvet Dening ile anlaştı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Arjantinli forvet oyuncusu Fernando Emanuel Dening ile sezon sonuna kadar anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:15
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        Şanlıurfaspor, Arjantinli forvet Dening ile anlaştı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Arjantinli forvet oyuncusu Fernando Emanuel Dening ile sezon sonuna kadar anlaştı.

        Kulübün sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Şanlıurfasporumuz, Arjantin ligi ekiplerinden SM Tucuman takımında kanat ve forvet olarak oynayan Fernando Emanuel Dening ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

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