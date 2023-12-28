Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İpekyol Bulvarı Köprülü Kavşak'ta 63 AES 841 plakalı mısır yüklü kamyon, 63 ADP 798 hafif ticari araç ve 63 ABG 272 plakalı çekicinin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Araçlarında yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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