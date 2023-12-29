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        Pençe Kilit Harekatı şehitleri için Şanlıurfa'da mevlit okutuldu

        Şanlıurfa'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 13:34 Güncelleme: 29.12.2023 - 13:39
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        Pençe Kilit Harekatı şehitleri için Şanlıurfa'da mevlit okutuldu
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        Şanlıurfa'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker için mevlit okutuldu.

        Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şanlıurfa Şubesi tarafından düzenlenen program, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde gerçekleştirildi.

        Cuma namazı öncesi düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin ardından mevlit okutuldu, daha sonra Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından şehitler için dua yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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