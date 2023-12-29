Şanlıurfaspor, Altay'ın forvet oyuncusu Paixao ile anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao ile 1 yılı opsiyonlu sezon sonuna kadar anlaştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao ile 1 yılı opsiyonlu sezon sonuna kadar anlaştı.
Kulübün X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Şanlıurfaspor'umuz Altay'dan forvet Marco Paixao ile önümüzdeki yıl opsiyonlu sezon sonuna kadar anlaştı." ifadeleri kullanıldı.
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