Şanlıurfa'da 133 düzensiz göçmen yakalandı

Şanlıurfa'da, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 133 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları kapsamında, kent genelinde belirlenen 10 adrese düzenlenen operasyonda, 133 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize ettikleri gerekçesiyle 19 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'ine yurt dışı yasağı getirilen 10 şüpheli serbest bırakıldı.

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