Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Kırsal Yardımcı Mahallesi'nde, taşınma sırasında komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeğiyle vurulan Reşit Kaya (45), olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alırken kavgaya karıştığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.

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