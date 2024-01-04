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        Şanlıurfa'da 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 13:07 Güncelleme: 04.01.2024 - 13:07
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        Şanlıurfa'da 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ili mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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