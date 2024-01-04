Şanlıurfa'da 3 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ili mücadele çalışmaları kapsamında durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

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