Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da yaşayan Ukraynalı kadın Müslüman oldu

        Şanlıurfa'da yaşayan Ukrayna vatandaşı Olena Mınıeıeva, Müslüman oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 15:17 Güncelleme: 05.01.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da yaşayan Ukraynalı kadın Müslüman oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da yaşayan Ukrayna vatandaşı Olena Mınıeıeva, Müslüman oldu.

        İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, evlendikten sonra Şanlıurfa'ya yerleşen Olena Mınıeıeva, Müslüman olmaya karar verince Eyyübiye Müftülüğüne başvuruda bulundu.

        İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde, kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Mınıeıeva, "Elif" ismini aldı.

        İlçe Müftüsü Osman Toprak, Elif'e İslam dininin temel esasları hakkında bilgiler vererek, Kur’an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye etti.

        Elif ise Müslüman olmaktan duyduğu huzuru dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        "Ekonomi politikamız meyvelerini vermeye başladı"
        Boynundan vurup öldürmüştü! Caniyle ilgili flaş gelişme!
        Boynundan vurup öldürmüştü! Caniyle ilgili flaş gelişme!
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        Baba ile kızı bıçaklanarak öldürülmüştü! Vahşet anı kamerada!
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        İşverenin derdi nitelikli işgücü
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırılmıştı! Zanlı suç makinesi çıktı!
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İşte AK Parti'nin İstanbul adayı için konuşulan isimler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Antalya'da keşfedildi! Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        İşte muhtemel 11'ler!
        İşte muhtemel 11'ler!
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Ayla Algan hayatını kaybetti
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        Yunus Emre Konak, Premier Lig'e gidiyor
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar

        Benzer Haberler

        Trafodaki patlama kamerada
        Trafodaki patlama kamerada
        Şanlıurfa'da göçük altından çıkarılan işçi, kendisini kurtaran itfaiye ekib...
        Şanlıurfa'da göçük altından çıkarılan işçi, kendisini kurtaran itfaiye ekib...
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 4 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 2 bin 714 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        "Kudüs Şairi" Mehmet Akif İnan'ı, vefatının 24. yılında kızı anlattı
        "Kudüs Şairi" Mehmet Akif İnan'ı, vefatının 24. yılında kızı anlattı