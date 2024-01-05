Şanlıurfa'da yaşayan Ukraynalı kadın Müslüman oldu

Şanlıurfa'da yaşayan Ukrayna vatandaşı Olena Mınıeıeva, Müslüman oldu.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, evlendikten sonra Şanlıurfa'ya yerleşen Olena Mınıeıeva, Müslüman olmaya karar verince Eyyübiye Müftülüğüne başvuruda bulundu.

İlçe Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde, kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Mınıeıeva, "Elif" ismini aldı.

İlçe Müftüsü Osman Toprak, Elif'e İslam dininin temel esasları hakkında bilgiler vererek, Kur’an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye etti.

Elif ise Müslüman olmaktan duyduğu huzuru dile getirdi.

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