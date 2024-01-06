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        Şanlıurfa'da 2 tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da 2 tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 10:05 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:39
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        Şanlıurfa'da 2 tırın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da 2 tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Halil Akay'ın kullandığı 63 K 8022 plakalı mısır yüklü tır, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu 12. kilometresinde 01 Z 2490 plakalı makarna yüklü tır ile çarpıştı.

        Kazada, Halil Akay olay yerinde hayatını kaybetti, diğer tırda bulunan ağır yaralı Halil Alkan ve Faruk Alkan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan Faruk Alkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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