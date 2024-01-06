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        Şanlıurfa'da 8 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu el geçirildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 20:02 Güncelleme: 06.01.2024 - 20:03
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        Şanlıurfa'da 8 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu el geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 8 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Siverek Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince bir iş yerinde yapılan aramada, 8 kilo 210 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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