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        Şanlıurfaspor, Landel'i transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor forması giyen orta saha oyuncusu Landel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 22:32 Güncelleme: 06.01.2024 - 22:37
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        Şanlıurfaspor, Landel'i transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Boluspor forması giyen orta saha oyuncusu Landel ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Boluspor'dan orta saha oyuncusu Guy Lucien Michel Landel ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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