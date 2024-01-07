Şanlıurfa'da 273 sikke ve 47 obje ele geçirildi

Şanlıurfa'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 273 sikke ve 47 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, elinde bulundurduğu sikkeleri ve tarihi objeleri pazarlamaya çalıştığı belirlenen şüpheli H.E. suçüstü yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen çeşitli dönemlere ait 273 sikke ve 47 obje, Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli H.E, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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