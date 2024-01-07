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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 16:33 Güncelleme: 07.01.2024 - 16:33
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 10 kilogram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 4 ruhsatsız tabanca, 2 cep telefonu ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 11 bin lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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