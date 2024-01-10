Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Türkiye'den 2023'te 151,6 milyon dolarlık fıstık ihraç edildi

        EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den 2023 yılında 96 ülkeye gerçekleştirilen fıstık ihracatından 151 milyon 568 bin dolar gelir elde edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 11:01 Güncelleme: 10.01.2024 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'den 2023'te 151,6 milyon dolarlık fıstık ihraç edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        EŞBER AYAYDIN - Türkiye'den 2023 yılında 96 ülkeye gerçekleştirilen fıstık ihracatından 151 milyon 568 bin dolar gelir elde edildi.

        Tatlılardan yemeklere, çikolatadan çerezlere kadar birçok yiyecekte kullanılan fıstık, en fazla Şanlıurfa ve Gaziantep'te yetiştiriliyor.

        AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, 2022 yılında 179 milyon 695 bin dolarlık fıstık ihraç edildi.

        Almanya, İtalya, Irak, Kırgızistan, Çin, Tacikistan, İngiltere, Arnavutluk, Katar, Hindistan, Türkmenistan, İsviçre, İspanya, Polonya Malta, Gana, Japonya, Küba ve Romanya'nın da aralarında bulunduğu 96 ülkeye geçen yıl 10 bin 390 ton fıstık ihracatı karşılığında 151 milyon 568 bin dolar gelir elde edildi.

        Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında Almanya bulunuyor. Türkiye, Almanya'ya geçen yıl 36 milyon 9 bin dolarlık fıstık sattı.

        Almanya'yı 22 milyon 460 bin dolarla İtalya, 12 milyon 628 bin dolarla Irak izledi.

        - "2024 yılında ihracat rakamlarının daha da yukarıya çıkacağına inanıyoruz"

        Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, fıstığın stratejik bir ürün olduğunu söyledi.

        Başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Güneydoğu çiftçisi için önemli bir tarımsal ürün olan fıstığın ekonomik getirisinin yüksekliği dolayısıyla üreticisine, sanayicisine ve ihracatçısına kazanç kapısı olduğunu anlatan Kızıldemir, şöyle konuştu:

        "Fıstık kazandıran bir tarım ürünü olduğu için son yıllarda üreticilerimiz de bu bitkiye daha fazla önem vermeye başladı. Birçok çiftçi fıstık bahçelerine sulama sistemleri taktı ve bilimsel çalışmalar ışığında üretim gerçekleştiriyor. Ekonomik getirisinden dolayı Şanlıurfa'daki fıstık ağacı sayısında her yıl artış yaşanıyor. Mevsim şartlarının iyi seyrettiği dönemde çiftçilerimizin aldıkları ürün miktarı da artıyor. 2024 yılında fıstıkta 'var senesi' olacak, inşallah buradan alacağımız yüksek rekoltenin ihracat rakamlarımızı daha da yukarıya çıkaracağını inanıyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        İtalya'da büyük tepki çeken etkinlik
        İtalya'da büyük tepki çeken etkinlik
        Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı!
        Eğitime kar engeli: Valilikler peş peşe açıkladı!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Lüks semtlerin uyuşturucu satıcısı avukat çıktı!
        Lüks semtlerin uyuşturucu satıcısı avukat çıktı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Okul servisi 5 yaşındaki Muhammed'i hayattan kopardı!
        Okul servisi 5 yaşındaki Muhammed'i hayattan kopardı!
        Kar ve fırtına uyarısı! 40 milyonu aşkın kişi etkilenebilir
        Kar ve fırtına uyarısı! 40 milyonu aşkın kişi etkilenebilir
        Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin'in ifadesi!
        Bir ay önce evlenip kocasını öldürmüştü! İşte Şirin'in ifadesi!
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da dedektörle kırsal alanda arama yapan 6 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da dedektörle kırsal alanda arama yapan 6 şüpheli yakalandı
        Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mes...
        Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mes...
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den 10 Ocak Çalışan Gazeteci...
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den 10 Ocak Çalışan Gazeteci...
        Şanlıurfa'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı