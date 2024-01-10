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        Şanlıurfa'da 55 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 55 öğrenci tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 17:17 Güncelleme: 10.01.2024 - 17:17
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        Şanlıurfa'da 55 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 55 öğrenci tedavi altına alındı.

        Şehit Kemal Karakayalı İlkokulu ve Ortaokulunda öğle yemeği yiyen öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

        İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 55 öğrenciyi Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Siverek Kaymakamı Musa Aydemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, hastaneye gelerek öğrencilerin durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.

        Hastanede tedavisi tamamlanan bazı öğrenciler taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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