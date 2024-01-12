Şanlıurfaspor, Bodrum FK'den Aldair'i transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Bodrum FK forması giyen kanat oyuncusu Aldair ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Bodrum FK forması giyen kanat oyuncusu Aldair ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuz Bodrum FK'den kanat oyuncusu Aldair Djalo Balde ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
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