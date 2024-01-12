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        Şanlıurfaspor, Bodrum FK'den Aldair'i transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Bodrum FK forması giyen kanat oyuncusu Aldair ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 18:06 Güncelleme: 12.01.2024 - 18:06
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        Şanlıurfaspor, Bodrum FK'den Aldair'i transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Bodrum FK forması giyen kanat oyuncusu Aldair ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuz Bodrum FK'den kanat oyuncusu Aldair Djalo Balde ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

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