Şanlıurfaspor, 1461 Trabzon FK'den Ümit Kurt'u renklerine bağladı Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 1461 Trabzon FK forması giyen savunma oyuncusu Ümit Kurt ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 1461 Trabzon FK forması giyen savunma oyuncusu Ümit Kurt ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuz 1461 Trabzon FK'den stoper Ümit Kurt ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.