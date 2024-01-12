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        Şanlıurfaspor, 1461 Trabzon FK'den Ümit Kurt'u renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 1461 Trabzon FK forması giyen savunma oyuncusu Ümit Kurt ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 19:37 Güncelleme: 12.01.2024 - 19:37
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        Şanlıurfaspor, 1461 Trabzon FK'den Ümit Kurt'u renklerine bağladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 1461 Trabzon FK forması giyen savunma oyuncusu Ümit Kurt ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuz 1461 Trabzon FK'den stoper Ümit Kurt ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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