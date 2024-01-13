Şanlıurfa'da çıkan ev yangını söndürüldü
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dedeosman Mahallesi'nde iki katlı bir evin giriş katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
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