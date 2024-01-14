Şanlıurfaspor Teknik Direktör İrfan Buz, ameliyat edilecek

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da antrenmanda sakatlanan teknik direktör İrfan Buz'un ameliyat edileceği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İrfan Buz dün antrenmanda yaşadığı aşil tendonu kopması sebebiyle bugün ameliyat olacaktır. Kendisine 'geçmiş olsun' diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Şanlıurfaspor, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Altay ile yarın saat 20.00'de karşılaşacak.