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        Şanlıurfaspor Teknik Direktör İrfan Buz, ameliyat edilecek

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da antrenmanda sakatlanan teknik direktör İrfan Buz'un ameliyat edileceği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 15:11 Güncelleme: 14.01.2024 - 15:11
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        Şanlıurfaspor Teknik Direktör İrfan Buz, ameliyat edilecek
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'da antrenmanda sakatlanan teknik direktör İrfan Buz'un ameliyat edileceği bildirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İrfan Buz dün antrenmanda yaşadığı aşil tendonu kopması sebebiyle bugün ameliyat olacaktır. Kendisine 'geçmiş olsun' diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Öte yandan Şanlıurfaspor, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Altay ile yarın saat 20.00'de karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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