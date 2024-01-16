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        Şanlıurfa'da 85 kilo 750 gram skunk ele geçirildi

        Şanlıurfa'da bir araçta 85 kilo 750 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 10:28 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:28
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        Şanlıurfa'da 85 kilo 750 gram skunk ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da bir araçta 85 kilo 750 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Emniyet Müdürlüğünün başarılı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdiğini belirtti.

        Dün gece yapılan takip sonucunda bir araçta 85 kilo 750 gram skunk ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 1 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

        Gençleri uçuruma sürükleyen insanlık düşmanlarıyla mücadelenin hiç durmayacağını ifade eden Şıldak, polis teşkilatını tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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