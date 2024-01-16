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        Şanlıurfaspor ligde 5 maçtır kazanamıyor

        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'a 1-0 mağlup olan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 5 maçtır kazanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:34 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:34
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        Şanlıurfaspor ligde 5 maçtır kazanamıyor
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        Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Altay'a 1-0 mağlup olan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, 5 maçtır kazanamıyor.

        Bu sezon ligde oynadığı 18 maçta sadece 3 galibiyeti bulunan Şanlıurfa temsilcisi, istediği sonuçları almakta zorlanıyor.

        Şanlıurfaspor, ikinci yarının ilk maçında küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta dün deplasmanda Altay'a 1-0 mağlup oldu.

        Ligde son 5 maçta 3 mağlubiyeti ile 2 beraberliği bulunan sarı-yeşilli ekip, bu maçlarda kalesinde 9 gol görürken rakip fileleri ise 2 kez havalandırdı.

        Sarı-yeşilli ekip, şu ana kadar topladığı 16 puanla 15. sırada bulunuyor.

        Şanlıurfaspor, 19. hafta maçında ise 21 Ocak Pazar günü saat 16.00'da seyircisi önünde Adanaspor ile karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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