Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
H.Ö. idaresindeki 26 AEE 425 plakalı otomobil, Eyyüp Peygamber Caddesi üzerinde, M.Y. yönetimindeki 59 LD 758 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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