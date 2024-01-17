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        Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 10:22 Güncelleme: 17.01.2024 - 10:22
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        Şanlıurfa'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        H.Ö. idaresindeki 26 AEE 425 plakalı otomobil, Eyyüp Peygamber Caddesi üzerinde, M.Y. yönetimindeki 59 LD 758 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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