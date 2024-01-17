Şanlıurfaspor, Mert Çapar ile yollarını ayırdı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, orta saha oyuncusu Mert Çapar ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, orta saha oyuncusu Mert Çapar ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mert Çapar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mert Çapar'a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, önümüzdeki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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