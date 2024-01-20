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        Şanlıurfa'da Gazze'ye destek için sergi açıldı

        Şanlıurfa'da İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkına destek amacıyla sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 10:05 Güncelleme: 20.01.2024 - 10:06
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        Şanlıurfa'da Gazze'ye destek için sergi açıldı
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        Şanlıurfa'da İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkına destek amacıyla sergi açıldı.

        Uluslararası Güzel Sanatlar ve Sanatçıları Derneği (Sanat-Der) tarafından Rabia Meydanında Şanlıurfalı sanatçıların eserlerinden oluşan resim, ebru, hüsnü hat eserleri sergilendi.

        Gelirinin Filistin halkına bağışlanacağı sergide, Mustafa Dörtbudak, Mehmet Beşli, Osman Özçelik, Mahmut Kılıç, Ramazan Çiftçi, Mustafa Çavcı, Haluk Özberber, Nihat Kürkçüoğlu, Naci Kırcalı, Doç. Dr. Ömer Sabuncu, Mustafa Kaçar, Fuat Kürkçüoğlu ve İshak Çilpan'ın eserleri sergileniyor.

        Dernekten yapılan açıklamaya göre, amaçlarının kadın çocuk demeden insanları katleden İsrail'i protesto etmek ve Gazze halkına destek olmak için bir araya geldikleri kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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