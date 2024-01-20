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        Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

        Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, "el ele insan zinciri" etkinliğiyle protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:12 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:12
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        Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi
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        Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, "el ele insan zinciri" etkinliğiyle protesto edildi.

        Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sonlandırılması ve acil ateşkes yapılması amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, Atatürk Bulvarı'ndan Karameydan Camii önüne kadar insan zinciri oluşturdu.

        Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar attı.

        Yoldan araçlarıyla geçenler de klakson çalarak protestoya destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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