Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, "el ele insan zinciri" etkinliğiyle protesto edildi.

Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformunca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sonlandırılması ve acil ateşkes yapılması amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, Atatürk Bulvarı'ndan Karameydan Camii önüne kadar insan zinciri oluşturdu.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Yoldan araçlarıyla geçenler de klakson çalarak protestoya destek verdi.