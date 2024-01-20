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        Şanlıurfaspor, Fransız oyuncu Steve Shamal'ı kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Fransız orta saha oyuncusu Steve Shamal ile ​​​​​​​sezon sonuna kadar anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 20:24 Güncelleme: 20.01.2024 - 21:06
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        Şanlıurfaspor, Fransız oyuncu Steve Shamal'ı kadrosuna kattı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Fransız orta saha oyuncusu Steve Shamal ile ​​​​​​​sezon sonuna kadar anlaştı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuz, Fransa'nın FC Annecy takımından kanat oyuncusu Steve Shamal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı."ifadeleri kullanıldı.

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