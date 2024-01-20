Şanlıurfaspor, Fransız oyuncu Steve Shamal'ı kadrosuna kattı Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Fransız orta saha oyuncusu Steve Shamal ile ​​​​​​​sezon sonuna kadar anlaştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Fransız orta saha oyuncusu Steve Shamal ile ​​​​​​​sezon sonuna kadar anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuz, Fransa'nın FC Annecy takımından kanat oyuncusu Steve Shamal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı."ifadeleri kullanıldı.