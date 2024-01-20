Şanlıurfaspor, Fransız oyuncu Steve Shamal'ı kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Fransız orta saha oyuncusu Steve Shamal ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Fransız orta saha oyuncusu Steve Shamal ile sezon sonuna kadar anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Şanlıurfasporumuz, Fransa'nın FC Annecy takımından kanat oyuncusu Steve Shamal ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı."ifadeleri kullanıldı.
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