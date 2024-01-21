Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 18:15 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stat:11Nisan

        Hakemler: Erkan Özdamar, Seyfettin Ünal, Abdülhamit Söyler

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Mboula, Barış Gök, Semih Karadeniz, Mehmet Yiğit (Dk. 71 Harris) Landel, Cumaali Bişi, Thıll, Dening (Dk. Balde 82) Marco Paixao, Barış Ekiciler

        Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Kubilay Aktaş, Metehan Altunbaş (Dk. 46 Fernandes) Oberlin (Dk. 74 Harun Aksoy) Hakkı Türker, Fatih Kurucuk, Evren Korkmaz, Mehmet Feyzi Yıldırım, Dabu, Burhan Tuzun, Ferhat Katipoğlu

        Goller: Dk. 20 ve 79 (Penaltıdan) Marco Paixao, Dk.70 Barış Ekincier, Dk.85 Harris ( Şanlıurfaspor)

        Sarı kartlar: Dk. 60. Kubilay Aktaş, Dk. 79 Evren Korkmaz, Dk. 87 Ferhat Katipoğlu (Adanaspor)

        ŞANLIURFA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        Fenerbahçe'ye Samsun freni!
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        Antalya'da sahilde 5 günde 6'ncı ceset bulundu
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Afganistan'da uçak düştü
        Afganistan'da uçak düştü
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        TIR'da çıkan yangında araçlar küle döndü!
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        "Şöhretim azaldı, mutluluğum arttı"
        Ortadoğu mutfağının en meşhur yemekleri
        Ortadoğu mutfağının en meşhur yemekleri
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        "Birbirlerini öpmelerini isterim"
        Grip sonrası direnci artıran 10 besin
        Grip sonrası direnci artıran 10 besin
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Cinayet zanlısı Sevilay Kıral mahkemeye yalan mı söylüyor?
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Türk profesörden dikkat çeken çalışma! Patentini aldı
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        Şişli'de AVM'de şoke eden olay: Araç yürüyen merdivenlere daldı
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        4 çocuğunu öldüren canavar babaya 'av' oyunu!
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Minik kalbini 'söküp' tümörü temizleyip tekrar yerleştirdiler
        Takla atan araç alev topuna döndü!
        Takla atan araç alev topuna döndü!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Ali Turap'a Braga kancası!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarılar!
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        "Gerçeklerle yüzleşti"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Şanlıurfaspor, Fransız oyuncu Steve Shamal'ı kadrosuna kattı
        Şanlıurfaspor, Fransız oyuncu Steve Shamal'ı kadrosuna kattı
        AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Beyazgül, kentte coşkuy...
        AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Beyazgül, kentte coşkuy...
        Arazi kavgasında 2 kardeş, hayatlarını kaybetti
        Arazi kavgasında 2 kardeş, hayatlarını kaybetti
        Şanlıurfa'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Şanlıurfa'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
        Şanlıurfa'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
        Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi
        Şanlıurfa'da İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi