Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 20:14 Güncelleme: 23.01.2024 - 20:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da tır ile çarpışan otomobildeki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Mehmet Sümer idaresindeki 47 ACU 204 plakalı otomobil Şanlıurfa - Mardin kara yolunun 25'inci kilometresindeki Şenocak kavşağında Yusuf Çeçen yönetimindeki 47 AAH 185 plakalı tır ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, otomobil sürücüsü Mehmet Sümer ile beraberindeki Muharrem Güzel ve Sefa Sabuncu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Burhan Sümer ile Ahmet Uludağ, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Tır sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Almanya'da mahkeme Neonazi partinin finansmanını kesti
        Almanya'da mahkeme Neonazi partinin finansmanını kesti
        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekli Sandığı için zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Süper Lig'de 21. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 21. haftanın panoraması!
        Cezaevinden firar edip ailesinin evini yaktı
        Cezaevinden firar edip ailesinin evini yaktı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        DSÖ'den kızamık uyarısı! Vakalar 30 kat arttı
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Fareler Ülkesi
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Fareler Ülkesi
        Oscar adayları açıklandı
        Oscar adayları açıklandı
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        Yaşlı kadın boynu kırılmış halde bulundu!
        ABD'de başarı ödülü aldı
        ABD'de başarı ödülü aldı
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 10 il için 'kar' uyarısı!
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        Arda Güler için flaş transfer kararı
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        14 ve 11 yaşındalar... Polis 2 kardeşi arıyor!
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Gündem orta saha! İşte adaylar...
        Oğlunu kaybetti
        Oğlunu kaybetti
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Otomotivde elektrikli araç bilmecesi
        Dev teklifi reddetti!
        Dev teklifi reddetti!
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        "Çirkin ve iğrençsin" diyen takipçiye yanıt
        Bu sefer mazereti yok
        Bu sefer mazereti yok

        Benzer Haberler

        İran'a uçak kaçırmak isteyen hava korsanı, 17 yıl sonra babasının cenazesin...
        İran'a uçak kaçırmak isteyen hava korsanı, 17 yıl sonra babasının cenazesin...
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa merkezli silah ticareti operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa merkezli silah ticareti operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
        Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Güneş, ziyaretlerini sürdürüyor
        Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Güneş, ziyaretlerini sürdürüyor
        "Şanlıurfalı Maradona" yeşil sahalarda
        "Şanlıurfalı Maradona" yeşil sahalarda