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        Şanlıurfaspor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında, sahasında 29 Ocak Pazartesi günü Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 17:52 Güncelleme: 25.01.2024 - 17:57
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        Şanlıurfaspor, Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında, sahasında 29 Ocak Pazartesi günü Boluspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenman, GAP Vadisi Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık ve taktik çalışmayla tamamlandı.

        Antrenmana takımın son transferi Fransız orta saha oyuncusu Steve Shamal da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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