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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor evinde ağırladığı Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 73-39 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:49 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:58
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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor evinde ağırladığı Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 73-39 mağlup etti.

        Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Şanlıurfa ekibi, 33-21 önde tamamladı.

        Maç ev sahibi ekibin 73-39 galibiyeti ile sona erdi.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım, maçtan galibiyetle ayrılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Yıldırım, "Play-off iddiamızın devam etmesi için bugünkü maçtan galibiyetle ayrılmak zorundaydık. İlk dakikalardan itibaren rakibimiz karşısında üstün bir oyun sergileyerek maçtan farklı galip geldik. Şimdi bu maçı unutup haftaya deplasmanda oynayacağımız Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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