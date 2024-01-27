Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor evinde ağırladığı Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü 73-39 mağlup etti.

Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Şanlıurfa ekibi, 33-21 önde tamamladı.

Maç ev sahibi ekibin 73-39 galibiyeti ile sona erdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Serdar Yıldırım, maçtan galibiyetle ayrılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik eden Yıldırım, "Play-off iddiamızın devam etmesi için bugünkü maçtan galibiyetle ayrılmak zorundaydık. İlk dakikalardan itibaren rakibimiz karşısında üstün bir oyun sergileyerek maçtan farklı galip geldik. Şimdi bu maçı unutup haftaya deplasmanda oynayacağımız Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarına başlayacağız. İnşallah bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz." dedi.