Stat:11Nisan

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Oğuz Kağan Çalışır, Cem Özbay

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, Mboula, Cumali Bişi (Dk. 72 Abdullah Aydın), Thill (Dk. 72 Tolga Ünlü), Barış Ekincier (Dk. 80 Aldair), Landel, Marco Paixao, Mehmet Yiğit, Dening (Dk. 61 Harris), Semih Karadeniz, Barış Gök

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 84 Kubilay Sönmez), Oulare, Onur Ulaş, Vusal Iskandarlı (Dk. 89 Ercan Coşkun), Tunahan Çiçek (Dk. 75 Hüsamettin Yener), Avramovski, Batuhan İşçiler, Diarrassouba (Dk. 89 Hakan Bilgiç), Anıl Koç

Gol: Dk. 50 Avramovski (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 83 Oulare, Dk 90 Anıl Koç (Boluspor), Dk. 90 Barış Gök, Dk. 90 Mehmet Yiğit (Şanlıurfaspor)

ŞANLIURFA

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