Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü'nden hastanedeki yoğunlukla ilgili açıklama Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğunluğun sistem güncellemesinden kaynaklı yaşandığını bildirdi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğunluğun sistem güncellemesinden kaynaklı yaşandığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bilgi Yönetim Sisteminde (HBYS) ani gelişen bir durumdan dolayı öğle arası sistem güncellemesi yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Sağlık çalışanlarının bütün gayretleriyle hastaların talebini karşılamak için çaba harcadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"HBYS güncellemesi yaklaşık yarım saat sürmüştür. Bu süreç içerisinde çocuk acil servisi yeşil alanında başvuru sürecindeki aksaklıktan kaynaklı kısa süreli bir yoğunluk yaşanmıştır. Bu sürede polikliniklerimizde hasta takipleri devam etmiştir. Mevsim koşulları sebebiyle hastanelere başvuru sayısının normalin üzerinde olduğu bilinmektedir. Hastanemizde sağlık çalışanlarımız bütün gayretleriyle hastalarımızın talebini karşılamak için çaba harcamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."